Az autó

A Toyota Gazoo Racing (TGR) a 2024-es Dakaron a tavalyi győztes autó frissített változatával indul, amelynek neve GR DKR Hilux Evo T1U lett, utalva a frissítési csomagra és a vb-n létrehozott új kategóriára is. Hírnevéhez méltó módon a Toyota a minőségre, a tartósságra és a megbízhatóságra helyezte a hangsúlyt a fejlesztésnél. A 2024-es Hilux Evo 10 centivel szélesebb lett (230 cm) elődjénél, és számos technikai finomítást tartalmaz.

Külön figyelmet fordítottak a mérnökök a 350 mm-es rugóúttal rendelkező felfüggesztések tökéletesítésére, a légkondicionálót pedig a nagyobb hatékonyság érdekében áthelyezték. Ezenkívül a pickup vadonatúj hűtőrendszert is kapott, amely nagyobb teljesítményű a korábbinál. A szárazon 2, menetkészen több mint 2,6 tonnát nyomó Hilux Evo hajtásáról a Land Cruiser 300-asból származó 3,5 literes, ikerturbós V6-os motor gondoskodik, amely a szűkítővel 359 lóerőt és 620 Nm-t képes a négy kerék felé küldeni hatfokozatú szekvenciális sebességváltón keresztül.

Egész évben folyamatos fejlesztés alatt állt a Hilux Evo, eddig már közel 30 ezer km-t tett meg a W2RC és a SARRC 2023-as szezonjában. De külön teszteket is elvégeztek vele a Kalaháriban és a Namib-sivatagban a Dakarra való felkészülés részeként.

Az útvonal

Ismét Szaúd-Arábia ad otthont a Dakarnak, amely ezúttal 2024. január 5-én kezdődik egy rövid prológgal Alula város közelében. Ezt hat kemény gyorsasági követi, köztük a 48 órás Chrono, amely lényegében egy meghosszabbított maratoni szakasz. Lesz tehát mit kipihenni a hagyományos szünnapon, január 13-án, amelyre a fővárosban, Rijádban kerül sor. Utána további hat szakasz vezet vissza az ország északi része felé, mielőtt a verseny január 19-én, Yanbuban véget ér a tengerparton.

A csapat

A TGR öt párost – köztük két újoncot – indít a 2024-es Dakaron, ez lesz a csapat valaha volt legnagyobb létszámú részvétele az ikonikus versenyen. Nyers tempójuk alapján a győzelemre valószínűleg a Lucas Moraes/Armand Monleon (206) és a Seth Quintero/Dennis Zenz (216) párosoknak lesz a legnagyobb esélye, de nem lehet lebecsülni a 2009-es győztes Giniel de Villierst (209) sem, aki navigátorával, Dennis Murphyvel hatalmas tapasztalattal rendelkezik. Rajtuk kívül még két újonc dél-afrikai egység, a Saood Variawa/Francois Cazalet (226), valamint a Guy Botterill/Brett Cummings (243) páros bizonyíthat gyári Hilux Evókkal.

A TGR azt is megerősítette, hogy Moraes és Quintero részt vesznek az FIA Tereprali-világbajnokság (W2RC) teljes 2024-es szezonjában is (a Dakar lesz a vb nyitó fordulója, utána még négy versenyt rendeznek meg a szezonban). A három dél-afrikai páros pedig a Dakar után a Dél-Afrikai Tereprali Sorozatban (SARRC) indul majd, amely egyben a Hilux Evo folyamatos fejlesztésének tesztprogramjaként is szolgál.

A versenyzők

Lucas Moraes volt a tavalyi Dakar nagy felfedezettje: a verseny nagy részében a második helyen haladt a végső győztes Nászer el-Attija mögött egy privát Hiluxszal, végül a harmadik helyen ért célba, amivel ő lett a Dakar történetének egyik legsikeresebb újonca. Idén a 32 éves brazilnak Timo Gottschalk helyett már Armand Monleon navigál, a 36 éves spanyol kezdetben motorral indult a Dakaron, majd SSV buggyra váltott, most pedig már autóban ülve tör az abszolút győzelemre.

A 21 éves amerikait, Seth Quinterót a tereprali csodagyerekeként tartják számon, ő a jelenlegi feltörekvő generáció egyik legnagyobb tehetsége. Tempója, valamint korát meghazudtoló tapasztalata miatt sokan már most titkos esélyesként kezelik. Navigátora a 33 éves német, Dennis Zenz lesz, akivel már alig várják, hogy teljesítsék negyedik közös Dakarjukat.

Minden fiatal Toyota-pilóta a 2009-ben a Dakar-ralit egyszer már megnyerő Giniel de Villiers tapasztalataira fog támaszkodni. A dél-afrikai legenda páratlan rekordot tudhat magáénak, hiszen eddig már 20 Dakaron vett részt. Ebből 19 alkalommal végzett az első 10-ben, 8-szor állt dobogón és 15-ször jutott be a legjobb 5-be. Navigátora ismét a dél-afrikai Dennis Murphy lesz, ahogyan 2022 óta mindig. A páros 2022-ben a SARRC bajnoki címet is együtt szerezte meg.

Saood Variawa a Toyota Gazoo Racing SA színeiben versenyez a dél-afrikai globális túraautó-bajnokságban, és a SARRC-ban egy Toyota Hilux T1+-t is vezet. Ifjú kora (18 éves, így a Dakar-ralin valaha indult legfiatalabb gyári versenyzők közé tartozik) ellenére a johannesburgi már jelentős versenyzői tapasztalattal rendelkezik, és alig várja, hogy életében először elinduljon a Dakaron. Édesapja, Shameer 26 év off-road versenyzés után két Dakart is teljesített Toyota Hiluxszal (a 21. helyen végzett 2019-ben és a 15. helyen 2020-ban), és Saood nagyon szeretne a nyomdokaiba lépni. Francois Cazalet lesz a navigátora, a 38 éves francia már indult a Dakaron SSV-vel és quaddal is.

A TGR csapat utolsó párosát Guy Botterill és Brett Cummings alkotja. Utóbbi ismerős lehet, mivel általában annak a Henk Lategannak szokott navigálni, aki az év elején súlyos vállsérülést szenvedett egy balesetben, és emiatt idén nem tud indulni. A 35 éves Botterill első Dakarjára készül, és reméli, hogy a 40 éves Cumming tapasztalata jó szolgálatot tesz majd neki a versenyen. Botterill lenyűgöző eredményeket ért el korábban dél-afrikai raliversenyeken, aztán 2023-ban teljesen átállt a tereprali szakágra. Idén a második helyen végzett a SARRC-ban, alig maradt le a bajnoki címről.

via Smartermedia