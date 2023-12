A rendőrségi üldözések mindig veszélyek, az Egyesült Államokban különösen, ahol a bűnözők jóval bátrabbak. Annak ellenére is, hogy az esetek 99%-ban nem menekülnek meg, mégis őrültek módjára száguldoznak.

Az államokban külön kiképzést kapnak a rendőrök, olyan gyakoriak ezek az esetek. Most is sikerült videóra venni egy hajmeresztő jelenetet, amiben civilek is életüket veszthették volna, túl sokan voltak a pályán.

Már az is csoda volt, hogy a menekülő nem borult fel és csapódott neki a szemből érkezőnek. A rendőr ki akarta forgatni a RAM volánja mögött ülőt, ami ekkor majdnem becsapódott a szemből érkezőnek.

