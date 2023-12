A Toyotánál a GR Yaris Rally1 Hybrid számára ezúttal egy merész matt fekete festést választottak, amely felváltja a gyári csapat 2017-es visszatérése óta használt hagyományos piros, fehér és fekete színeket. Az új autókon – melyeket először a január végén megrendezésre kerülő Monte-Carlo-ralin lehet majd versenyezni látni – már szinte csak a csapat nevére utaló GR betűkombináción jelenik meg a piros és a fehér szín, a feketéhez képest jóval kisebb arányban. A tetőn lévő légbeömlő a japán zászló színeit kapta, maga a tető pedig ezüst színű és fényvisszaverő, hogy kevésbé hevüljön fel a kabin a napsütésben.

„Nagyon büszke vagyok és nagy megtiszteltetés számomra, hogy megmutathatom nektek az új GR Yaris Rally1 Hybridet, amely a 2024-es WRC-szezonra készült. A tavalyi évhez képest teljesen új színben és dizájnnal jelentkeztünk. Izgalmas időszak ez most számunkra a GR Yaris ráncfelvarrásával és az induló ügyfélmotorsport-programunkkal. Ennek örömére egy izgalmas és friss megjelenéssel szerettünk volna kedveskedni a rajongóknak – és a festés tényleg eléggé átalakult ahhoz képest, amivel 2017-ben kezdtük. Sportosan, céltudatosan és szemet gyönyörködtetően néz ki, mert ez az, amiről a raliautók szólnak” – írta az új festéssel kapcsolatban a Facebookon Jari-Matti Latvala, a Toyota Gazoo Racing World Rally Team csapatfőnöke.

„Eddig piros-fehér volt, mert ez képviselte Japánt, de sok hasonló színű autó van, ezért kértük a változtatást” – tette hozzá Tojoda Akió, a Toyota elnöke.

A Toyota Gazoo Racing már novemberben bejelentette, hogy a következő szezonban is az idei pilóták fogják vezetni a GR Yaris Rally1 Hybrid versenyautókat a világbajnokságon. Azonban nagy változás, hogy az immár kétszeres világbajnok Kalle Rovanperä Sebastien Ogier-hez hasonlóan, saját kérésére csak részmunkaidős versenyző lesz, azaz nem indul minden futamon, így nagy valószínűséggel a bajnoki címét sem tudja majd megvédeni.

A 23 éves finn – aki egyébként 13 éve folyamatosan versenyez – saját bevallása szerint kimerült az idei szezon végére, jövőre ki akarja pihenni magát, hogy 2025-ben újult erővel küzdhessen megint a bajnoki címért, minden futamon. De arra is utalást tett, hogy a driftelés mellett a pályaversenyzést is ki akarja próbálni, amit a több szakágban is jelen lévő Toyota minden bizonnyal lehetővé tesz majd számára.

Az idei bajnokság második helyezettje, a szezonzáró Japán-rali győztese, Elfyn Evans lesz így a csapat első számú pilótája jövőre, de a Japánban szintén remek formát mutató Kacuta Takamoto is teljes szezont futhat ismét. 2024-ben már a WRC2 kategóriában is lehet majd Toyotákat látni, de a vadonatúj GR Yaris Rally2-t használó ügyfélcsapatok kilétét, festését és összetételét – beleértve a pilóták személyét – még homály fedi.

Bár a GR Yaris Rally1 idén a 13 versenyből 9-et megnyert, a Toyota Gazoo Racing nem állt le a fejlesztésével, a csapat a 2024-es szezonra apró módosításokat tervez rajta. „Azt hiszem, elég jó helyzetben vagyunk, nincs olyan része az autónak, amit kifejezetten gyengeségként lehetne definiálni, vagy ami sürgős figyelmet igényelne, de természetesen vannak még dolgok, amiken szeretnénk javítani” – mondta Tom Fowler, a Toyota Gazoo Racing World Rally Team technikai igazgatója a 2024-es autó bemutatása kapcsán Autosport c. szaklapnak.

„A következő szezonra már tervezzük, hogy hozunk néhány fejlesztést, de ezekről jelenleg még nem mondhatok sokat. Az biztos, hogy a fő helyzetet most úgy látjuk, hogy a Hyundaihoz képest jelenleg viszonylag kényelmetlen a teljesítményünk abban az értelemben, hogy szinte minden körülmények között nagyon közel vagyunk egymáshoz. Soha nem lehet tudni, hogy melyik ralin melyik lesz a jobban teljesítő autó a Toyota és a Hyundai közül. Ezen szeretnénk változtatni. Folyamatosan próbáljuk növelni az autónk teljesítményét olyan területeken, amelyek alapos fejlesztést vagy (homologizációs) jokerkikérést igényelnek. Természetesen mindig dolgozunk a megbízhatóság apró részletein is” – tette hozzá a brit szakember.

A Toyota Gazoo Racing bejelentette azt is, hogy a GR Yaris Rally1-hez hasonló matt fekete festéssel indul majd a két GR010 Hybrid Hypercar is a 2024-es Hosszútávú-világbajnokságon (FIA WEC).

