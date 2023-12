A Teslák továbbra is nagy slágerek, de időről időre támadás alá kerül az elektromos márka. Most is van egy nagyobb visszahívás, ami miatt címlapra került az elektromos autómárka, mely folyamatosan fejleszti az önvezető rendszerét.

Hibátlan rendszer nem létezik, és a Tesla is azon dolgozik, hogy minél megbízhatóbbak legyenek. Néha pedig csak a balszerencse szól közbe, de olyat még nem láttunk, hogy egyszerre három Tesla csapódjon egymásnak.

Az első kettő nagyon rosszul járt, az anyagi kár jelentős lehet, míg a harmadik megúszhatta kisebb sérülésekkel. A balesetet okozó teslás gyorsan hajtott ki a másik elé, majd az olyan erővel csapódott neki, hogy megemelkedett az autó hátsó része.