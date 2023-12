Naponta láthatunk büntetőfékezéseket, és amikor valaki ezt egy motorosossal szemben teszi meg, az még veszélyesebb. Semmi indok nem lehet arra, hogy valaki ezt tegye, mégis sokan megteszik, és néha halálos baleset történnek.

A legtöbb esetben rögzítik is ezeket a felvételeket a motorosok, ami után nemcsak, hogy bukja az autós a jogosítványát, még börtönbe is kerülhet. Egyre többen kerülnek emiatt börtönbe, és már Magyarországon is szigorúan büntetik.

A videóban látható Mercedes vezetője nem volt a helyzet magaslatán, mindent megtett azért, hogy a motorosok veszélyben legyenek. A végén még neki állt feljebb, amikor kiszállt az autóból és magyarázni kezdett.