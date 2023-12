A Tesla az Egyesült Államokban nem vesz részt megbízhatósági felméréseken, így nehéz autóikat összevetni ezen a téren a riválisokkal, Németországban a TÜV azonban ijesztő betekintést enged abba, mi vár arra, aki használt Tesla Model 3-at akar venni, vagy hosszú távra tervez vele.

Csak a miheztartás végett, a TÜV a műszaki német megfelelője, ott minden három évesnél idősebb autót 24 havonta kell megvizsgálni, idén júniusig több mint tízmillió autó esett át rajta, ennek közel húsz százaléka bukott meg, a két, az európai eladási listák tetején rendre élet-halál harcot vívó márka, a Tesla és a Dacia vezeti ezt a „rangsort” is.

A TÜV jelentése kor szerint csoportosítja az autókat, a 2-3 éves autók között pedig a Model 3 szerepelt legrosszabbul, elsősorban a fékekkel kapcsolatos hiányosságok miatt, a tesztelők szerint ennek részben az energiavisszanyerés a dolga, ami miatt a hagyományos fékeket nem használják megfelelő rendszerességgel. A felfüggesztésekkel is van probléma, ami a nehéz akkumulátoroknak tudható be.

A szegmensben a Dacia volt a második a Tesla mögött, de a 6-7, a 8-9 és a 10-11 éves kategóriákban ők nyertek meg (a Dokker és a Logan kifejezetten rosszul szerepelnek), sőt, vannak kategóriák, ahol a legrosszabb három „dobogóján” két helyet is elfoglalnak. A BMW is szégyenkezhet, az X5 és az X6, valamint az 5-ös és 6-os sorozat szedánjai, vagonjai, kupéi és kabriói is a listán vannak, ahogy a 2-es sorozat Active- és Gran Tourerei is.

A skála jobbik végén az az Audi TT található, amelynek gyártását nemrég fejezték be, ők a teljes korspektrumon az első három között tudtak lenni és ugyanilyen megbízhatónak bizonyult a VW Golf Sportsvan is.