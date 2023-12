A természet erejénél nincs erősebb és veszélyesebb, ezt jobb megtanulni. Sokan mégis dacolnak ezzel, és azok sincsenek kevesen, akik az életükkel fizetnek, akár egy jó videó reményében, és erre napi szinten találhatunk példát.

A hegyes utakon is figyelni kell, néha egészen váratlanul indulhat meg a hegy, ami ugyancsak halálhoz vezethet. Akár egy kisebb földrengés is láncreakciót indíthat be, nem egy helyszín emiatt egy időzített bomba.

Ezúttal Kínában omlott le egy hegyoldal a várakozó autósok elé, majd amikor látták, hogy ez durvább, mint gondolták, gyorsan tolatni kezdtek. Monumentális hordalék zúdult le az útra, ahol egy ideig biztosan nem lesz közlekedés.

(Videó a lap alján)