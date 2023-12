Pár hónapja már előkerültek képek egy drámai átalakuláson átment 6x6-os Lamborghini Urusról, azonban most több videó is készült a látszólag már közel kész autóról, ami a Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 által tíz éve elindított trendet kívánja meglovagolni.

Az ilyen átalakítások különösen kisteherautók esetében népszerűek, a Hennessey konkrét csomagokat árul ilyenekből például a Ford F-150-re. Ezt az autót az Apocalypse6x6 mögött álló South Florida Jeeps készítette a neten keringő információk szerint, akik elsősorban terepjárókat alakítanak hatkerekűvé: Wranglerekkel, Ford Broncókkal és Land Rover Defenderekkel is dolgoztak már.

Ez az Urus azonban még keményebb, lévén, egy Lamborghiniről van szó, ami alapból nagyon drága, szóval ha valaki át akarja építtetni, akkor eszméletlen mennyiségű pénze lehet, főleg, mert ez nem visszafordítható munka. A modell kasztnija késznek tűnik, a tető meghosszabbodott, mióta legutóbb láttunk és az autó hátsó felének megnyúlásával befért a harmadik tengely és két kerék is.

A sárvédők sokkal szélesebbek az átlag Urusénál és a hátsó felén új diffúzort és két spoilert is találunk. Emellett feketére festett, nem gyári keréktárcsákkal is fel lett szerelve, amivel komolyan felhívja magára a figyelmet. A módosítások teljes listája sajnos rejtély, pedig igazán kíváncsiak lennénk rá, hogy a harmadik tengely is hajtva van-e.

(Videók a lap alján)