A Porsche nemrég támasztotta fel a különleges, egyedi autókra szakosodott Sonderwunsch programot, melynek eredeti időszaka alatt komoly modellek készültek, például ez az 1989-es Porsche 928 GT Flachbau, azaz „Döntött orrú”, ami Párizsban kerül majd kalapács alá. A csapat átalakításának köszönhetően ez az egyetlen ilyen modell kiugró fényszórókkal, ami teljesen elüt a Porsche arculatától.

Emellett az XB2 és XC1-es opciókat is megkapta, azaz szélesebb a kasztni és a hátsó kerékívek is, valamint aerodinamikailag kalibrált visszapillantói és mélyen ülő keréktárcsái is vannak. Nem meglepő módon eddig csak egyetlen tulajdonosa volt, aki remekül gondját viselte, rendszeresen elvitte a Porsche szervizeibe.

A korát figyelembe véve nem futott sokat, mindössze 56636 km-t, bár az eladó szerint ez nem pontos, a kilométer-órát ugyanis 2003-ban kicserélték, akkor is csak 11500 km volt benne azonban. Mivel GT modellről van szól, manuális váltó van benne, számos luxusopcióval és az ötliteres V8-assal, ami 330 lóerőt tud generálni.

A modell az RM Sotheby 2024-es párizsi árverésén fog új gazdára találni, ezt január 30-án és 31-én tartják majd. Az előzetes becslések szerint a döntött orrú Porsche 928 GT akár egymilliárd forintot is hozhat az eladónak, bár alatta is maradhat egy kicsivel.

