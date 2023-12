A klasszikus Lada Niva Legend megújul és 2024-re az egyik legalapabb biztonsági felszereléssel, az amúgy már évtizedek óta létező ABS-szel bővül. Persze, nem most jutott el Oroszországig a technológia, drámaibb oka van ennek.

Az AvtoVAZ 1977 óta árulja a Nivát és korábban volt benne ABS, azonban ki kellett venniük a kínálatból, ugyanis az Ukrajna elleni háború miatt az országra kivetett szankciók miatt nem tudták az autóba építeni 2022 közepétől, ahogy a légzsákokat is ki kellett spórolni. De nem csak ezek az újdonságok 2024-re.

A terepjáró motorját frissítették, hogy megfeleljen az Euro 5-ös szabályzatnak. Az eddigi erőforrás csak az Euro 2-nek felelt meg, amit 1996-ban vezettek be és már az Euro 5 sem aktuális, 2014-ben ugyanis jött az Euro 6 és az Euro 7 is érkezik 2025-ben. A frissítéssel a Niva Legend alapára 927500 rubelre, azaz mintegy három és félmillió forintra ugrik.

A modernebb Lada Niva Travel is megújul, ide is visszatér az ABS, de lesz benne tempomat, navigáció, megvilágított műszerfal és kéttónusú alufelnik is. A kezdőár itt négy és félmillió fölé ugrott, de ez több mint megéri azért, hogy az ABS és egyéb alapdolgok benne legyenek az autóban.

(Galéria a lap alján)