A Cybertruckok első adagjának kiszállítását követően a Tesla bejelentette, hogy jövő héten telepítik az autókra az idei ünnepi frissítést, amiben praktikus és nem olyan praktikus elemek vegyülnek, példának okáért az autó zárásakor kecskesikítást is kiadhat az autó magából, ha azt szeretnénk, de cserélhetjük ezt a hangot tapsra, gumikacsa-sípolásra vagy „régisulis dudára” is.

Ezen felül az az Apple Podcasts is elérhető lesz az autón és a navigációs rendszert is frissítik, hogy az mutassa a traffipaxokat, valamint a közlekedési lámpákat. A hátsó képernyőkön mostantól az ott ülők is játszhatnak játékokat és csatlakoztathatják Bluetooth-fejhallgatóikat is az autóhoz.

Ami a biztonságot illeti, amennyiben véletlenül kinyílnak a légzsákok, az autók automatán hívhatják a vészhívót, hogy bejelentsük, emellett „a vakfoltkamera vörösen jelez majd, ha indexelünk, de autó van mellettünk, melyet nem láthatunk.” Emellett egy „nagy megbízhatóságú parkolóasszisztenst” is említettek, ami háromdimenziós térképet készít az autó környezetéről, itt azonban nem sok részletet adtak meg.

Emellett egy új „fényshow” opció is kerül az autóba, valamint őrmódban már két olyan kamera képét is láthatjuk, amit eddig nem. Végül, de nem utolsósorban a Tesla alkalmazásán keresztül távolról tervezhetünk meg utakat, a tervet pedig elküldhetjük az autónak.