Sydney keleti részében drámai autós üldözés zajlott múlt vasárnap egy órán át. Egy lopott autó, a jelentések szerint egy Mazda, három utassal próbált meglógni a rendőrök elől, azonban a sofőr felborította a kocsit egy padka és egy másik autó eltalálásakor. Meglepő módon pont neki még sikerült elmenekülnie, miközben a rendőrök a másik két utast állították elő.

Nemrég feltűnt az interneten egy videó, amin látható, hogy az üldözés pillanatok alatt véget ért. A fedélzeti kamerás autó egy kereszteződéshez érkezik, a menekülő Mazda pedig a szembesávban tűnik fel, láthatóan egy másik, ugyanarra tartó autót próbál kikerülni, ekkor találja el a padkát az út közepén és az autó hátsó kerekét, ettől megemelkedik és a kamerás autót érintve a tetejére dőlve csúszik tovább.

Mivel a rendőrök csak pár méterre voltak, adódik a kérdés, hogy tudott a sofőr elmenekülni? A válasz a videóban található: Egyikük azonnal megragadja az egyik utast, a másik pedig a másik után ered, aki egy kerítésen próbál átugrani. Ekkor a sofőr megindul egy harmadik irányba.

Az őrizetbe vettek egyike, egy 35 éves férfi, kórházi kezelésre szorult, de hétfőn már meg is volt az első tárgyalása, ahol az autó ellopása mellett a rendőri intézkedésnek való ellenállásért is felelnie kellett. A másik utas, egy 41 éves nő, óvadékát kifizették, így szabadlábon védekezhet december 19-i tárgyalásáig. A rendőrök számos lopott tárgyat is találtak az autóban, ezek eredete és a sofőr holléte után továbbra is nyomoznak.

(Videó a lap alján)