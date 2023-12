Mindenki imádja a nagy teljesítményű SUV-kat, de a gyors családi autók kategóriájában, amiket még jó is vezetni, nehéz megverni az Audi RS6 Avantot. Gyors, erős, luxusautó és összkerékhajtásának hála sokoldalú is. Ez a példány pedig még sokoldalúbb.

Az alábbi RS6-ost a dél-kaliforniai Pacific German tuningcég keltette életre. Persze a tuningolt RS6-osok tobzódnak a világon, ez azonban mégis egyedi, mert nem csak az úton való teljesítményét javították, de arról letérve is magabiztos.

Sajnos nem találtunk listát a módosításokról, de az látható, hogy a hasmagasságát jól megemelték és hogy a keréktárcsák sem gyáriak. Emellett a hűtőrács mögé és alá is rejtettek egy-egy LED-sort, tovább javít a dolgokon az Audi Exclusive Mocha Latte festése, amire egy külön védőréteget vittek fel.

Az új Porsche 911 Dakar és a Lamborghini Huracán Sterrato megmutatták, hogy a nem SUV terepjáróknak is van piaca és biztos egy Audi RS6-alapú modellnek is lenne keresnivalója. Ennél azért lehetne masszívabb kerékíve, egy tetősínje és nagyjából tökéletes is lenne.

(Videók a lap alján)