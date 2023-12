„A 83-as főúton, Farkasgyepűnél csütörtök hajnalban az egyik kameránkon szarvasok és borjaik jelentek meg, nem is kevesen. De miért? Hát azért, hogy az útra kiszórt sót felnyalogassák. Szerencsére maradt még utána is só a burkolaton, mert a legfrissebb kameraképünkön is fekete az út, a mellette lévő terület pedig szép havas” – írja a Magyar Közút.

„Nem példanélküli, hogy ilyet látunk, ezért is nagyon fontos, mindig figyeljünk vezetés közben, mert bármikor jöhetnek nem várt helyzetek! A kamera.kozut.hu oldalon ti is böngészhettek a publikus kameráink felvételein. Ezek nem élő stream-et adnak, néhány percenként frissítenek egy képkockát, de a funkciójuk pont annyi, hogy lássuk, lássátok, milyen út- és látási viszonyok vannak.”

„A szarvasok egyébként jól elvoltak, nagyjából két órán át csemegéztek. Volt, van is miből: csak ezen a héten eddig, országosan több mint 14 millió kilogramm útszóró sót juttattunk ki a kezelésünkbe tartozó utakra. Az útszóró só egyébként természetes anyag, bár emberi fogyasztásra nem ajánlott, de a szarvasokra nem káros.”

Fotó: illusztráció