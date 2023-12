Nyilván élvezetes tud lenni, amikor valaki egy hátsókerekes autót vezet, például egy BMW-t. Óriási élményt ad az embernek, különösen, ha tisztában is van a technikával, mert sokan nem tudják kezelni azt.

Megint más egy olyan autót vezetni, amit az első kerekek hoznak mozgásba. Itt már messze másabb a vezetési élmény, mint a fentebb említett verziónál, gyakorlatilag össze sem lehet hasonlítani a kettőt.

A négykerekes verziók pedig rendkívül hasznosak is, például amikor valaki egy havas tájon közlekedik. Az Audi A6 2.0 Tfsi Quattro is hozza a kötelezőt, mint azt látni is fogjátok a videóban, nem gyenge.

(Videó a lap alján)