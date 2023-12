Elon Musk beváltotta ígéretét, hogy a Tesla Cybertruck még 2024-ben gyártásba kerül. Az ék alakú formaterv rászabadult a világra, bár a koncepcióváltozathoz képest némi kompromisszummal, hogy a csomag működőképes legyen. Lehet, hogy nem megy olyan messzire, mint eredetileg ígérte, és drágább is, mint amilyennek eredetileg mondta, de a Cybertruck még mindig nagyon közel áll ahhoz a koncepcióhoz, amivel Musk még 2019-ben meglepett minket - rozsdamentes acél karosszériaelemek, meg ilyenek. Ezek a rozsdamentes acél karosszériaelemek lehetnek a teherautó egyik legnagyobb vonzereje, de lehet, hogy az Achilles-sarka is?

Musk és a Tesla azt állítja, hogy a teherautó kemény felülete annyira sérülésálló, hogy képes megállítani a golyókat is. De mint minden ismert fizikai anyag, ez is eltörhet. És ha valami eltörik, azt meg kell javítani. Ez az a pont, ahol a dolgok bonyolulttá válnak.

Elvégre egy tucatnyi Cybertruck már forgalomban van. A Tesla közismerten szigorú és szűkszavú a javíthatóságot érintő üzleti titkokkal kapcsolatban, így nem fogjuk tudni a Cybertruck javításának pontos részleteit, amíg nem lesz több belőle az utakon, és a teherautóról szóló pletykák nem kerülnek nyilvánosságra.

Mégis, mindannyiunknak van szeme. A Cybertruck nem az első elektromos teherautó, nem az első Tesla, és nem az első rozsdamentes acélból készült jármű.

Hogy képet kapjak arról, mi várhat a Cybetruck-tulajdonosokra, ha a teherautójukat megviseli a dolog, megkerestem néhány olyan forrást, akik jártasak az autójavításban, a rozsdamentes acél javításában, kifejezetten a Teslák javításában, és más, ezen a területen ismeretekkel rendelkező szakértőt.

Az általuk festett kép a legjobb esetben is óvatosan optimista, de ugyanakkor őszintén beszéltek a teherautó tervezése által támasztott kihívásokról. És ezek a szakértők hajthatatlanok azzal kapcsolatban, hogy a teherautó tovább tesztelheti a fogyasztók, a karosszériások és a biztosítási ágazat közötti amúgy sem felhőtlen kapcsolatokat.

A rozsdamentes acél nehezen javítható

A Cybertruck szokatlanul merev. A 3 mm vastag rozsdamentes acéllemezek kétségtelenül egyediek az iparágban. Musk azzal dicsekedett, hogy a hagyományos autóipari présgépek, amelyek szó szerint tonnányi erőt képesek kifejteni, még csak formázni sem tudják ezt az anyagot, mert az olyan vastag és kemény. Butaság azt várni, hogy egy hagyományos karosszériás ki tudná kalapálni a horpadásokat. Mégis, ha nem is vesszük figyelembe a Cybertruck saját fémötvözetét és abszurd vastagságát, már van legalább egy precedensünk arra, hogyan kell a rozsdamentes acélt javítani - egy példa az 1980-as évekből, amikor a DeLoreanek még újak voltak, és valószínűleg többet voltak forgalomban, mint manapság.

Rengeteg munkába kerül, hogy a karosszériaelemek egyenesek és használhatóak maradjanak. Aztán, ellentétben a normál autós acél (vagy akár alumínium) karosszériaelemekkel, a szerkezetileg ép, de vizuálisan nem tetszetős javításokat nem lehet elrejteni a karosszéria-töltőanyag és a festék mögé, mivel ezek a teherautók festetlenek. Tehát minden javításnak tökéletesnek kell lennie, ami nem könnyű, és ami még fontosabb, nagyon időigényes.

Ez az oka annak, hogy a festett DeLoreanek történetei gyakran balesetet szenvedett járművekről származnak; nem volt értelme anyagilag órákat tölteni egy rozsdamentes acéllemez javításával. Ehelyett egyes tulajdonosok és karosszériaműhelyekben dolgozó srácok a hagyományos technikákat alkalmazták, amelyekben karosszéria-töltőanyagot használtak, majd úgy döntöttek, hogy lefestik az autót.

"A rozsdamentes acél javítása újdonság" - mondta Josh Bengston, az Ohio állambeli Tallmadge-ban található DeLorean Industries tulajdonosa és üzemeltetője. Cége DMC-12-eseket javít, és alkatrészeket is árul hozzájuk. Bár beszélgetésünk rövidre sikerült, Bengston lényegre törő és közvetlen volt. A rozsdamentes acél javításának tényleg csak az olyan klasszikus és gyűjtői autók esetében van értelme, mint a DeLorean, amelyekhez nem biztos, hogy létezik pótalkatrész, és maguk az autók különleges, ritka darabok a hobbisták számára.

James Espey, egy másik szerviz, a Classic DMC elnöke egy kicsit optimistább volt, de egyetértett abban, hogy a rozsdamentes acél javítása nem könnyű. Espey a DeLorean-panelek javítási folyamatainak némelyikét "régimódinak" nevezte, ahol csákányt és reszelőt használnak, nem pedig a modern műhelyek digitalizált szerszámait a horpadások kiveréséhez. Ez egy művészeti forma, amely sokkal több időt vesz igénybe, mint egy átlagos acél sárvédő esetében. "Ha mondjuk nyolc-kilenc óránál több időt kellene eltölteni egy javítással, akkor jobban jársz, ha egyszerűen veszel egy újat" - mondta Espey.

A megnövekedett munkadíjjal kapcsolatos aggodalmakat egy kezdő és veterán karosszériás szakemberekkel teli Facebook-csoportban osztották meg. Persze, a Cybertruck paneljeit potenciálisan úgy lehet majd javítani, mint a DeLoreaneket, de ott van a nagy kérdés: a biztosítótársaságok jóváhagyják majd a munkaigényes javításokat? A magas munkadíjak miatt a biztosítók kerete egyszerűen nem elég; ezek miatt jött ki egy ohiói sofőr Rivian R1T javítási költsége 42000 dollárra (kb. 14,5 millió forintra) egy egyszerűnek tűnő koccanásért. Az ilyen magas javítási miatt nyilvánítják totálkárossá az ilyen kisteherautókat, ahogy azt néhány Rivian-tulajdonos megtanulta.

A panelek cseréje kettős problémát vethet fel

A panelek cseréje valószínűleg lényegesen gyorsabb (és így alacsonyabb munkadíjat jelentene), mint a javításuk, de a javítás helyett a cseréhez való ragaszkodás egy újabb frontvonalat nyithat meg. Könnyen lehet, hogy ez csak súlyosbítja a jelenlegi ütközéspontokat a biztosítókkal, amelyeket a Tesla-tulajdonosok már most is tapasztalnak: hosszú várakozási idők és magas javítási költségek voltak jellemzőek, mielőtt még a Tesla úgy döntött, hogy rozsdamentes acélpaneleket használ.

"Azért bérel fel engem sok ügyfél, hogy harcoljak a biztosítótársaságokkal, akik nem akarják kifizetni azt, amit a Tesla megkövetel, hogy a járművet a káresemény előtti állapotba állítsa vissza" - mondta Billy Walkowiak, a Collision Safety Consultants vezérigazgatója. Ez egy olyan cég, amely részben arra fókuszál, hogy felszólaljon olyan kárigénylők mellett, akik esetleg nem érzik úgy, hogy a biztosítótársaság ténylegesen kárpótolja őket. "Én személy szerint valószínűleg 10-15 Teslával foglalkozom hetente" - mondta.

Walkowiak kifejtette, hogy bár még nem tudhatjuk pontosan, mi fog történni a Cybertruckkal, a Tesla javítási eljárásai általában inkább az alkatrészek cseréje, mint a javítása felé hajlanak. Ha ehhez hozzávesszük a bonyolult szoftver-újrakalibrálási eljárásokat és a megemelkedett munkadíjakat - csak Teslára szakosodott szerelők javíthatják a Tesla járműveket -, az egész nagyon gyorsan drágul. Walkowiak megosztott egy Tesla Model 3 kárigényt, amely 22000 dollár (kb. 7,6 millió forint) volt, ennek több mint a fele kizárólag cserealkatrészekre. Jujj.

"A Teslára rájár a rúd, mert a biztosítótársaságok már a kárbecslő programokba is belenyúlnak a mohó kis mancsaikkal" - mondta Walkowiak. "Ilyenkor azt mondhatják, hogy szerintük nem arra van szükség, amit a karosszériás mond, mert ők a kis szoftverükkel kiszámolták, milyen javításra van szükség és vagy azt csináljuk, vagy nem fizetnek."

Akárhogy is legyen, a Cybertruckra valószínűleg alkalmazandó cserealkatrész-stratégia új problémát vethet fel: vajon a Tesla tud-e egyáltalán annyi alkatrészt gyártani, hogy lépést tudjon tartani az igénnyel?

"Emlékszem, az autóipari szaksajtóban olvastam történeteket arról, hogy a Model S, a 3-as, az Y és az X modell cserealkatrészei mind hiánycikkek voltak, mert mindent megépítettek, amit csak tudtak. A Tesla nem különített el elég pótalkatrészt, én így értettem" - tette hozzá Espey.

A Tesla alkatrészjavítási gondjai az elmúlt években némileg javultak, de a közösségi médiában nem nehéz olyan beszámolókat találni, amelyekben Tesla-tulajdonosok felháborodnak azon, hogy a javítások sokáig tartanak, a várakozási idő akár hat hónap is lehet. "A DeLorean nagyon jó volt abban, hogy minden kereskedőnek meg kellett vásárolnia a pótalkatrészek egy bizonyos számát, beleértve a karosszériaelemeket is" - mondta Epsey. "Vajon minden Tesla szervizközpontnak lesznek készenlétben karosszériaelemei, amiket azonnal lehet szállítani?"

Kétségbe vonta a külsős által gyártott eredeti-alkatrészek elérhetőségét is. Mivel a Cybertruck állítólag egyedi rozsdamentes acélötvözetet használ, nem világos, hogy harmadik vállalatok képesek lesznek-e utángyártott karosszériaelemeket készíteni a teherautóhoz.

Néhányan optimisták maradnak

Espey azonban nem volt teljesen elkeseredett a Cybetruckkal kapcsolatban. Beszélgetésünk későbbi részében a Cybertruck rozsdamentes acélpaneljeit a Ford F-150 alumínium karosszériájához hasonlította - ami a megjelenésekor heves vitákat vált ott ki.

Persze, még mindig vannak némi lappangó ellenérzések egy alumínium autó javításának költségeivel és technikáival kapcsolatban, de az autóipari karosszériások nagyjából alkalmazkodtak (nem kis részben köszönhetően az F-150 népszerűségének). Manapság az alumínium karosszéria javítása már nem kérdés, bár néhány karosszériaszervizben dolgozó srác ragaszkodik ahhoz, hogy a javításukkal járó megemelkedett költségek még mindig nagy problémát jelentenek.

Egy másik ohiói karosszériaüzletben, amellyel beszéltem (amely magában foglal egy 650 négyzetméteres, kifejezetten villanyautók javításra szánt helyet), az alkalmazottak is optimistábbak voltak. Ragaszkodtak ahhoz, hogy A Tesla általában jó képzést ad a járművei javításáról, és ezt a véleményt más, a cikk írása közben megkérdezett iparági szakemberek is megerősítették. Nagyon is lehetséges, hogy az autógyártónak - amely Amerikában nem áll szóba sajtóval - van olyan terve a javításokra, amelybe egyelőre nem vagyunk beavatva.

Az ütközések javítása azonban többről szól, mint egy horpadás kihúzásáról és a karosszériaműhelyben dolgozók kifizetéséről. Sok változó tényezővel kell számolni, és nem világos, hogy a Cybertruck megállja-e a helyét az ilyen necces helyzetekben.