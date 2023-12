Jó hír azoknak, akik új Mini Cooper S-t szeretnének, de az alapmodellnél egy kicsit sportosabb kinézettel. Bemutatták ugyanis a John Cooper Works kiszerelést, ami a klasszikus JCW-hatást hozza az extrém teljesítmény nélkül. A rossz hír az, hogy csak ennyit.

Az új csomag első jelei már az autó elején látszanak, a hűtőrács új szegélyt kapott és a logó is fényes feketévé változott. A LED-fényszórók is egyedi textúrákat kaptak. Oldalt a 18-colos, tízküllős keréktárcsák tűnhetnek fel, kéttónusú fényezésük mögé tekintve vörös fékbetéteket láthatunk. Emellett kontrasztszínű tetők és tükörtokok is láthatóak, valamint a motorháztetőn is vörös motívum látható.

Nem csak kívül találunk azonban újdonságokat, az autó belterében például sportosabb ülések vannak műbőr kárpittal és vörös varratokkal. A műszerfal és az ajtók is a fekete-vörös témát tartják, a nagy infotainment rendszer pedig egy Go-Kart módot is kapott, ami vörössé változtatja a beltéri világítást és optimalizálja az autó gázreakcióját.

Műszaki változás nincs, azaz maradt az egy szem villanymotor 220 lóerővel és 330 Nm nyomatékkal. A motor egy 54,2 kWh-s akkumulátorból kapja a naftát, ami 402 km-es hatótávot eredményez a WLTP-ciklus szerint. Emellett 6,7 másodperc alatt van százon és tízről nyolcvan százalékra 30 perc alatt tölthető.

