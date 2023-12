Kamionnal közlekedni nagy felelősség, és ezt nem egy kamionos nem veszi komolyan. A többség igen, de egyesek nagyon veszélyesen vezetnek, majd természetesen mindent az időre, a terhelésre fognak.

Hiába, a bíróság és a munkaadó nem elnéző, mert mindenre nincs magyarázat. Sok esetben el kell ismerni a hibát, mint ebben az esetben, amikor a kamionos a tilos jelzés ellenére hajtott fel a sínekre az átjáróban.

Érthetetlen, hogy miért nem ment tovább, amikor már jött a vonat. A szerelvény nem állt meg, nem tudott megállni, és jött is a csattanás, aminek meg is lett az ára, többek között a kamion is felborult.

