Szervizbe vinni az autónkat fájóan drága mulatság, de legalább jobb állapotban kapjuk vissza az autót, mint ahogy megváltunk tőle. Ez persze nem igaz ennek az Alfa Romeo Giuliának a tulajdonosára, aki a két másik autó tetején fekvő kocsiról Redditen tette közzé azzal a szöveggel: „Kisebb javításokra vittem be, aztán így találtam rá.”

Külön fájó, hogy ránézésre egyértelmű, hogy egy Quadrifoglio változatról van szó, aminek 510 lóereje, amit egy két turbóval ellátott V6-os motor ad, szerepet játszhatott abban, hogy elrugaszkodott a földtől.

A Motor1-nek a tulaj elmondta, egy figyelmetlen kisbuszos is közrejátszott a balesetben: „Azt mondták, hogy a javítás után vitték el kipróbálni az autót és bevágott eléjük egy kisbusz. A sofőr túlkorrigált, az út szélén felmászott a csapáson, eltalált egy fát és elszállt vele.”

A Redditen arról is terjedtek pletykák, hogy az említett szerelő ittas volt, de ezt a tulajdonos cáfolta, aminek a szerviz örülhet, még ha annak nem is, hogy alkalmazottuk ilyenbe keveredett, ráadásul nem is akármilyen autókat törve össze.

Az Alfa teljesen lenyírta egy Porsche 911-es tetejét, kabriót csinálva belőle, mellette egy Mercedes GLE van, ez állította meg az Alfa Romeót, de nagyon nem tört össze. Egy másik képről azonban kiderült, hogy nekitolta a Mercedest a repülő autó egy Dodge Charger SRT Hellcatnek. Hogy a sofőr megúszta-e ép bőrrel vagy munkaszerződéssel, az nem derül ki, bár jó kérdés, hogy tud egy kis szedán ennyi kárt okozni egy balesetben.