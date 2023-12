A Tesla Cybertruck gyártásba kerülő változatának bemutatója után az Unplugged Performance azonnal számos kiegészítőt dobott a piacra. A cég szerény módon csak „Sebezhetetlennek” nevezte el a csomagot, amivel a kisteherautó képességeit emelik ki és még sokoldalúbbá teszi azt. Az alkatrészek egy része már decemberben, a többi pedig 2024 elején lesz elérhető.

A legdrágább darab egy 9995 dolláros (kb. 3,5 millió forintos) emelőcsomag, ami 63,5 millimétert emel az autón, új aluminiumelemekkel erősítve a felfüggesztést. Új, megerősített lökhárítók is kaphatóak a modellhez, 2995 és 3995 dollárért. A hátsó lökhárítóra vonóhorgot és pótkeréktartót is rakathatunk.

A Cybertruckot már megrendelő, azt terepjáróként használni tervező vásárlók 2795 dollárért megerősített oldalküszöb-hosszabbítást is kaphatnak, ami a kövektől védi a kasztnit, emellett páncélozott padlólemez és ágtörő is kapható tőlük. 1995 dollárért egy pehelysúlyú, szénszálas motorháztető is kapható egy hatalmas LED-sorral.

Számos egyéb újdonságból lehet még válogatni, a csomagban vannak különböző keréktárcsák, akár húszcolosak is, tetősínek, erősebb féktárcsák és fékbetétek, rozsdamentes acélból készült fékvezetékek és a csomagtér padlójára egy csúszka, ami megkönnyíti a ki-berakodást.

