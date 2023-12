Egyre súlyosabb büntetéseket kellene kiróni azokra, akik szembe hajtanak a forgalommal az autópályákon. Kifogások mindig lesznek a vezetők részéről, de ez már több mint veszélyes, nem szabadna engedni.

Sokan megússzák, másoktól viszont elveszik a jogosítványt. Néha olyan emberek is autóba ülnek, akik már a koruknál fogva is veszélyesek, mégis veszélyesek, de a fiatalok között is vannak, akik életveszélyesek.

Egy ideje trenddé vált szembe hajtani a forgalommal az autópályán. Egy újabb példa arra, hogy ez mennyire veszélyes, nehéz szavakat találni a jelenetre, kisebb csoda, hogy nem lett belőle tömegtragédia.

(Videó a lap alján)