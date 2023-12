Az autópálya mindig is veszélyes volt, és az is marad. Nyilván önmagában nem az, de mivel rengetegen utaznak rajta és sok a felelőtlen vezető, több mint résen kell lenni, és ide a kamionosok is beletartoznak.

Időről időre a kamionosok is balesetet okoznak, de a legtöbb esetben nem ők, hanem a személyautósok a felelősek. Ez most egy kivételes eset, még akkor is, ha egy Ferrari volt a főszereplő.

Senkit ne tévesszen meg, hogy Lamborghinit említenek a videóban, mert az egy Ferrari. A kamionos túlságosan is az olasz autócsodára figyelt, ami miatt nekirohant a leállósávban álló teherautónak.

(Videó a lap alján)