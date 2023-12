A BMW is nagyon nagy erőforrásokat mozgósít meg annak érdekében, hogy újabb elektromos autókkal álljon elé. Súlyos összegeket fordít erre, hogy tartsa a lépést, illetve a jövő autóival foglalkozhasson.

Különleges koncepciókat terveznek, melyeket visznek, mint a cukrot. Ez már a megjelenés miatt is így van, nagyon ráérzett a BMW az ideális vonalra, és természetesen az extra verziók sem maradhatnak el.

Az arany BMW i4 is egy ilyen darab, ami minimális érintésekre is reagál. Érdemes megnézni a videót, melynek végén kívülről is láthatjuk az egyedi tervezést, ami már nem a jövő, hanem a jelen.

