A Batman-filmek mindig is legendásak voltak, és azok is lesznek. Gyerekként sokan rajongtunk az egyetlen olyan szuperhősért, akinek nincsenek szuper-képességei, maximum a vagyona, ahogyan azt Bruce Wayne is mondta.

Először képregény formájában olvashattunk Batman-ről, majd jöttek a filmek, a mesék, a játékok, és így tovább. Hatalmas a franchise körülötte, és mindig érdekes látni, milyen Batmobile-t találnak ki a tervezők.

Már az is nagy élmény, ha élőben láthatunk egy ilyen autót, vezetni viszont egyenesen kiváltság. Nem is húzzuk tovább a szót, nézzétek meg a videóban szereplő Batmobile-t, ami döbbenetesen vadul néz ki.