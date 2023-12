Balogh Ádám emlékeztetett: a hatóság fokozottan ellenőrzi azokat a budapesti útszakaszokat, ahol korábban rendszeresek voltak az illegális gyorsulási és driftversenyek a júliusi, egy kerékpáros halálát okozó Árpád hídi baleset óta.

A rendőrök nemcsak járőrautókból, hanem civil járművekből is ellenőrzik a közlekedőket. A hatóság a sebességmérésen kívül ügyel arra is, hogy tuningolták-e, átalakították-e szabálytalan módon a tulajdonosok a járműveket; ezekben az akciókban a fővárosi kormányhivatal közlekedési ellenőrei mobil vizsgálóállomásokkal vesznek részt - tette hozzá.

Az illegális gyorsulási, illetve driftversenyek résztvevői korábban a közösségi médiában nyíltan szervezték találkozóikat, majd a fokozott hatósági ellenőrzések hatására zárt csoportokat hoztak létre, de a BRFK ezek tevékenységét is nyomon követi, így képes megakadályozni a versenyek megkezdését - mondta az ezredes.

A BRFK egyeztetett a nagyobb parkolókkal rendelekező bevásárlóközpontok üzemeltetőivel, és számos helyszínen forgalomtechnikai akadályokat - fekvőrendőröket - telepítettek az üzletek környékére, illetve azokat a helyeket, amelyek éjszaka nem tartanak nyitva, reggelig le is zárják.

Balogh Ádám egy új jelenségre is felhívta a figyelmet: egyes sofőrök szándékosan, a rendőrök jelenlétében driftelnek, vagy követnek el más közlekedési szabálysértést, miközben autójuk utasa mindezt videóra rögzíti, és a közösségi médiában megosztja. A járőrök ezt minden esetben helyszíni bírsággal büntetik - hangsúlyozta a főosztályvezető.

Az Árpád hídon júliusban bekövetkezett halálos baleset után, októberig 1100 rendőr részvételével 214 alkalommal tartottak ellenőrzést az illegális gyorsulási versenyek, az engedély nélkül átalakított járművek és a driftelések miatt, és gyorshajtásért 594 helyszíni bírságot szabtak ki több mint hatmillió forint értékben.

Engedély nélkül átalakított járművek miatt kilencszer szabtak ki helyszíni bírságot, tíz feljelentést tettek és kilenc forgalmi engedélyt vontak be. A driftelők közül huszonnyolcat bírságoltak meg, és négy feljelentést tettek. A fokozott ellenőrzések 82 ittas vezetőt is kiszűrtek, tizenketten bódult állapotban vezettek, és tizenhárom körözött embert is elfogtak. Az intézkedések alkalmával a BRFK száztíz büntető feljelentést tett.

MTI