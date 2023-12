Tesztlétesítményeiben a BMW Group 2002 óta dolgozik a távolról vezérelt fejlesztési modellek kifejlesztésén. A müncheni központú vállalatcsoport új, innovatív driverless@development programja jelentős mértékben növeli az új modellek és technológiák fejlesztésének hatékonyságát, illetve minőségét.

A monotonon ismétlődő tesztvezetési szituációk automatizálása a vezetést támogató rendszerek és az automatizált járműfunkciók tesztelése során is tehermentesíti a fejlesztőmérnököket, a fejlesztés nagyobb sebessége és jobb minősége pedig pontosabb reprodukálhatóságot és a felmerülő hibák gyakoriságának csökkenését eredményezi.

A driverless@development program másik nagy előnye a balesetek kockázatának csökkenése, valamint a fejlesztőmérnökök fizikai és szellemi tehermentesítést követő, jobb egészségi állapota. A BMW Group a nagymértékben automatizált járművezetés témakörébe és a mesterséges intelligencia autóipari felhasználásába workshopokon ad mélyebb betekintést.

A technológia következő szintje: a 2-es szintű, részben automatizált járművezetés és a 3-as szintű, nagymértékben automatizált járművezetés

Elengedhető kormány, ideiglenesen a megszokottnál kevesebb figyelem fordítása a forgalomra: ezt kínálja a 3-as szintű, nagymértékben automatizált járművezetés. Az új BMW Personal Pilot L3 funkció képes teljes egészében átvenni a vezetés feladatát az előre meghatározott vezetési szituációkban, miközben folyamatosan vezérli az autó sebességét és tartja az elöl haladó jármű mögötti biztonságos követési távolságot, illetve az adott forgalmi sávot.

Az új BMW 5-ös sorozat modellváltozataiban az Autópálya Asszisztens (Highway Assistant) a 2-es szintű, részben automatizált járművezetés kiváltképp innovatív formáját kelti életre. A csomag része a szemmozgással is aktiválható, aktív sávváltó asszisztens (Active Lane Change Assistant) is, amelyet elsősorban a hosszabbra nyúló utazásokhoz terveztek meg a mérnökök.

130 km/órás sebességig ráadásul az új BMW 5-ös sorozatban a távolságtartó és Stop & Go funkcióval dolgozó kormányzó- és sávtartó asszisztens (Steering and Lane Control Assistant) is aktiválható, amely képes folyamatosan fenntartani az autó előtt haladó jármű mögött kijelölt távolságot és elvégezni a sávtartáshoz szükséges kormánymozdulatokat is, így a vezető kényelmes pozícióban pihentetheti karjait és maximálisan az autó körüli forgalmi szituációra koncentrálhat.