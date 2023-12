Magyarországon is trenddé vált a forgalommal szemben hajtani, és egyesek ezt kilométereken át teszik. Örökre be kellene vonni a jogosítványukat, és akkor talán tanulnának abból, amit tettek, mert sokan másokra is veszélyesek.

Döbbenetes, mennyi amatőr vezető van kint, akiknek soha az életben nem szabadott volna jogosítványt adni, mégis kaptak. Egyesek illegális módon jutnak hozzá ilyen papírokhoz, szerte a világban, például lefizetik az oktatókat, vagy jogosítvány nélkül vezetnek.

Alább egy nagyon erős példát láthatunk arra, mi történhet, ha valaki szembe fordul a forgalommal az autópályán. Óriási csattanás lett a vége, a vétlen már nem tudta elkerülni a szemből érkezőt.