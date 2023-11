A McLaren F1 hihetetlenül drága autó, becslések szerint egy jól karbantartott darab ma akár több milliárd forintot is érhet. Nem meglepő, hogy a pótalkatrészek és javítások is hasonlóan drágák. Ezt Colleen Sheehan demonstrálta most, a klasszikusok értékesítésével foglalkozó férfi a kaliforniai Sonoma versenypályán videózott le két, megrepedt szélvédőjű példányt.

Hogy mennyibe kerül ez a javítás, azért is érdekes, mert egy nagyon egyedi alakú alkatrészről beszélünk, amit egyetlen ablaktörlő takarít. A Motor1 amerikai kiadása a videó láttán megkérdezte forrásait a McLarennél, akik szerint csak a szélvédő 25 ezer dollárba, azaz kb. 8,5 millió forintba kerülne, de ez csak a kezdet.

Tekintve az autó értékét és státuszát a világ leggyorsabb autójaként, a javítási költség sem semmi, 8000 dollárt tesz a számlához, így összesen 33 ezer dollárt, azaz kb. 11 millió forintot kell érte kifizetni. Persze, mivel ez milliomosok és milliárdosok autója, nekik nem kottyan meg, de a kevésbé szerencsések ebből a pénzből egy olcsóbb autót is meg tudnának venni.

A jó hír, hogy kollégáink értesülései szerint a McLarennek még van pár raktáron az eredeti szélvédőkből, ráadásul azt tervezik, hogy teljesen újat tervezzenek, hogy a következő években is maradjon tartalék. Ezen felül üzemanyagtartályból is gyártanak újakat.