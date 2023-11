Rengeteg autót lopnak el napi szinten, és nem sok ország lakói érezhetik magukat biztonságban ezen a területen. Egyes városokban igen gyakran lopnak el autókat, egészen a legdrágább verziókig.

Londonban például előszeretettel lopkodnak Ferrarikat, de más helyszínek is érintettek ebben. Most egészen New Yorkig kellett mennünk, hogy bemutassunk számotokra egy megdöbbentő esetet.

Egy 17 éves tolvaj látható a videóban, ahogyan ellop egy Lexust a bemutatóteremből. Nem aprózta el a dolgot, szó szerint kitört az épületből, és mivel voltak már hasonló bűncselekményei, 10 évet kapott ezért.

(Videó a lap alján)