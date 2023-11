Az Audi a TT utolsó példányain dolgozott az elmúlt hetekben, hogy felkészítsenek minket a végzetre és most Instagramon jelentették be, hogy Győrben, 25 év után a sportkocsi utolsó példánya is legurult a gyártósorról. A különleges alkalomra a TTS-t virágokkal díszítették fel és mellé egy eredeti, 1995-ös TT Coupe és TT Roadster koncept állt két másodgenerációs modellel.

A szélvédőn olvasható, hogy 662762 darab készült az Audi TT-ből, az utolsó példány metálszürke, matt, krómszínű betétekkel. Oldalról nem látni, de úgy tűnik, az a kiszerelés ez, amelynek húszcolos felnijeit matt brozsárgára vagy feketére festik.

A TTS-t egy kétliteres, négyhengeres TFSI-motor hajtja 320 lóerővel, ezzel a harmadik generáció második legerősebb modellje az RS mögött, ami 400 lóerős. Bár a gyártás már leállt, a készlet erejéig megvásárolható még a modell, az Audi német weboldala szerint még 540 darab vár gazdára abban az országban.

Az Audi nemrég mutatta be az Audi TT Roadster Final Editiont, melyből 50 darab készül, ez csak Észak-Amerikában, de Nagy-Britanniában, Japánban és Spanyolországban is készült egy hasonló, a TT búcsújáról megemlékező sorozat.