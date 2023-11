A Porsche pénteken végre bemutatta a Panamera szedán új generációját. A négyajtós modell számos változtatással, többek között új formavilággal, erősebb motorokkal és jobb kezelhetőséggel lép a harmadik generációba.

A Porsche négy különböző E-Hybrid hajtásláncot kínál majd, köztük a mindenre képes Panamera Turbo E-Hybridet. Ez egy megújult, ikerturbósított 4,0 literes V8-as motort és egy 25,9 kilowattórás akkumulátorral működő villanymotort tartalmaz. Az összteljesítmény 670 lóerő és 929 Nm-es forgatónyomaték, amely egy nyolcfokozatú PDK sebességváltón keresztül küldi az erőt mind a négy kerékre. A 100 kilométer/órás sebességet 3,0 másodperc alatt éri el, a végsebessége pedig 310 km/h.

A Panamera és a Panamera 4 egy 2,9 literes V6-os turbómotort kap a motorháztető alá. Ez a korábbinál nagyobb teljesítményt produkál, 348 lóerőt és kb. 500 Nm-t présel ki magából - ez 23 lóerővel több az eddiginél. A V6-os 5,0 másodperc alatt gyorsítja a normál modellt 100 km/órás sebességre, és segít elérni a 272 km/órás végsebességet. Az összkerékhajtású Panamera 4 4,7 másodperc alatt képes ugyanerre a teljesítményre, és 270 km/óra a végsebessége.

A Panamera alapfelszereltségként kétkamrás, kétszelepes légrugózással és Porsche Active Suspension Management rendszerrel rendelkezik. Ez a nagyobb kényelem érdekében szétválasztja a lengéscsillapító nyomó- és lengéscsillapítás-szabályozását.

Az E-Hybrid modellekhez opcionálisan elérhető Porsche Active Ride képes a Panamera karosszériáját egyenesen tartani, sőt, a jármű dőlését és gördülési mozgásait is túlkompenzálja. Ez lehetővé teszi, hogy a szedán úgy dőljön be a kanyarokba, mint egy motorkerékpár. A hátsótengely-kormányzás szintén opcionális.

Az új, harmadik generációs Panamera külsőre nagyon hasonlít a leköszönő modellhez, de van néhány változás. Az autó mostantól az első rendszámtábla felett egy további légbeömlő nyílással rendelkezik, amelyre a megújult hajtáslánc hűtéséhez van szüksége. Új ablakvonalakat kapott, míg a LED Matrix Design fényszórók már szériafelszereltségnek számítanak.

Belül a Panamera megújult középkonzolt kapott, amely a kormánykeréktől jobbra, a műszerfalra helyezi a sebességváltó-választót, akárcsak a vállalat teljesen elektromos Taycanja. Opcionális 10,9 colos utaskijelző is elérhetővé vált, amelyen az utasok megtekinthetik a jármű teljesítményadatait, módosíthatják az infotainment beállításokat, vagy streamelhetnek videókat.

A Porsche a Panamera Turbo E-Hybridet egyedi első orr-résszel, hátsó diffúzorral és sötét bronzszínű kipufogókkal különbözteti meg a többi modellcsaládtól. A modell az oldalsó légterelő lapátokon, az ablakkereteken és a hátsó "turbo" márkajelzésen is a Turbonite nevű kontrasztos színben pompázik. A vállalat a Turbonite színt használja az egész belső térben is, beleértve a digitális műszeregység központi fordulatszámmérőjét is.

A harmadik generáció már megrendelhető. A szállítások 2024 márciusában kezdődnek, az árak a 353 lóerős benzinmotorral 107800 eurónál, azaz kb. 40,5 millió forintnál kezdődnek. Az összkerékhajtású változat 111900 eurótól kapható. A közel 10000 eurós korábban 98022 euró volt a modell) borsos áremelkedést a gyártó a kibővített alapfelszereltséggel magyarázza, így többek között a légrugózással vagy a Matrix LED fényszórókkal. A Panamera Turbo E-Hybrid 192500 eurótól kapható.