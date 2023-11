Dél-Amerikában rengetegen menekülnek és rabolnak motorral. Ennek szinte már kultúrája van arrafelé, így sok motoros rendőrt látni az utakon, mert autóval sokszor esélytelenné válnának odakint.

Amikor egy gyakorlott rendőrmotoros lendül akcióba egy amatőr ellen, annak általában nincs jó vége. Most is valami hasonló történt, mialatt a rendőr jókedvűen üldözte a gyanúsítottat még nevetgélt is.

A társa komolyabbra vette a figurát, és úgy döntött, gyalogosan üldözi tovább az elesett motorost. Végül csak sikerült elkapnia, majd odavágta a földhöz a fiatalembert, aki egy életre megtanulta a dolgot.