A legnagyobb MINI modell új kiadása a crossover karosszéria-kialakítás rugalmas felhasználási lehetőségeit intelligens összkerékhajtással párosítja.

Az új MINI Countryman érezhetően nagyobb utasteret is kínál, miközben 40:20:40 arányban osztott hátsó üléstámlájának köszönhetően csomagtere szinte végtelen módon variálható. A csomagtér alapesetben 450 literes térfogata a hátsó üléstámlák ledöntésével akár 1 450 literig is bővíthető, így még a legrobosztusabb tárgyak is könnyedén szállíthatók.

A motorháztető alatt dolgozó, 2.0 liter hengerűrtartalmú benzinmotor hatékonyságát 48 Volt kapacitású indítógenerátorral dolgozó mild-hibrid technológia fokozza, miközben az optimalizált, 0,26 Cd értékű légellenállási együtthatónak köszönhetően – amely a modell kategóriájában új rekordnak számít – az új MINI Countryman S ALL4 átlagos üzemanyag-fogyasztása is jelentős mértékben javult.

A MINI egyik innovatív újdonsága az opcionális extrafelszereltség részeként megrendelhető, átfogó Driving Assistant Professional csomag, amelynek intelligens vezetést támogató rendszerei már a 2-es szintű, részben automatizált járművezetést is lehetővé teszik.

Ez azt jelenti, hogy sávváltások előtt az intelligens vezetést támogató rendszerek képesek automatikusan felmérni a szükséges forgalmi réseket és felvenni a sávváltáshoz szükséges optimális sebességet, sőt mi több, 60 km/órás sebességig a vezető le is veheti a kezét a kormányról, amennyiben folyamatosan figyelemmel követi a forgalmat és képes bármelyik pillanatban közbeavatkozni.