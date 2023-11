Az idei év eddigi legnagyobb havi forgalmát könyvelhette el októberben a használtautó-piac. Míg az első félévben az adásvételek száma végig elmaradt az előző év hasonló időszakától, júliustól a piac már felülteljesítő volt, így megnőtt az esélye a tavalyi csúcs meghaladásának is - legalábbis erre következtet szerdán kiadott elemzésében a JóAutók.hu.

A DataHouse előzetes adatai szerint 73 700 személygépkocsi cserélt gazdát a múlt hónapban, ami 8,1 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint korai trendfordulóról beszélni, hiszen a piacon továbbra is jelen vannak olyan keresletet visszafogó tényezők, mint a lakosság jövedelmi helyzete, a csak lassan csökkenő kamatkörnyezet, illetve az újautó-piac továbbra is visszafogott teljesítménye. A tavalyi év utolsó két hónapjában azonban igen visszafogott volt a piac forgalma, így ha idén nem lesz újabb visszaesés, az átírások száma néhány ezerrel meg is haladhatja a tavaly beállított 825 ezres rekordértéket.

A JóAutók.hu várakozása szerint 2023 végére már mintegy 4,2 millió személyautó lesz forgalomban, csaknem 600 ezerrel több, mint 2018 végén. A magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban alsó-középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát, előbbieknek 29, utóbbiaknak 22 százalék volt az aránya az első tíz hónapban.

Az alsó-középkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra (5,3 százalék), a Ford Focus (2,8 százalék) és a Volkswagen Golf (2,7 százalék). A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift (4,4 százalék) vezeti, amelyet az Opel Corsa (2,1 százalék) és a Volkswagen Polo (1,6 százalék) követ. A leggyakoribb modellek között a felső-középkategória a Volkswagen Passattal (2,6 százalék), a Skoda Octaviával (2,4 százalék) és a BMW 3-as szériával (2,3 százalék) képviselteti magát.

JóAutók.hu megjegyezte azt is, hogy miközben a használtautó-piacon 2023 első tíz hónapjában gazdát cserélő 689 900 személyautó mennyisége 1,6 százalékkal maradt el az előző év hasonló időszakában regisztrált 701 000-es értéktől, az importált használt autók száma 89 300 darab volt, ami 18 százalékkal elmarad az egy évvel korábban mért 108 900-tól.

MTI