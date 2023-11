Vadonatúj, következő generációs üzemanyagcellát mutat be a november 20. és 23. között esedékes 2023-as Európai Hidrogénhéten a Honda. A Hydrogen Fuel Cell Stack Module névre keresztelt rendszer nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a márka működése 2050-re világszerte karbonsemlegessé váljon, ezért is határoztak úgy a cég illetékesei, hogy a Brussels Expo területén megrendezett European Hydrogen Weeken is közszemlére teszik.

Ultramodern mivoltáról nemcsak kis mérete, rendkívüli ereje és kivételes tartóssága árulkodik, hanem sokcélúsága is, hiszen személy- (FCEV) és haszongépjárművekbe, építőipari eszközökbe és a telepített áramtermelő egységekbe egyaránt beépíthető. A Honda az üzleti és technológiai partnerekkel való együttműködés vízióját kínálja az üzemanyagcellás rendszer alkalmazásainak kiterjesztése érdekében, és minden potenciális együttműködő partnert arra ösztönöz, hogy látogasson el az I90-es standra a 7-es csarnokban az Európai Hidrogén Héten.

A Honda már most is számos olyan céggel dolgozik együtt, amelyek a későbbiekben alkalmazhatják majd a rendszert, így a tervezési és az integrációs szakaszban is segíthetik az üzemanyagcella a fejlesztését. Tekintettel a rendszer kiforrottságára, a vállalat már a 2020-as évek közepén megkezdheti az értékesítést.

"Idestova 30 éve járunk élen a hidrogénalapú üzemanyagcellás rendszerek fejlesztésében, és hisszük, hogy hamarosan elérjük a piaci bevezetéshez szükséges keresleti szintet – osztotta meg gondoltait Ingo Nyhues, a Honda Motor Europe európai üzleti tervezésért és fejlesztésért felelős igazgatója.– Új, fejlett üzemanyagcellánk tökéletesen alkalmas rá, hogy kielégítse a nullemissziós áramforrás iránti ipari igényeket, így rendkívül gyors átállást tesz lehetővé." "Kis méretének, nagy teljesítményének, egyedülálló tartósságának és rövid üzembe helyezési idejének köszönhetően roppant sokoldalú, különösképpen, hogy hideg környezetben is használható. A hidrogénhasznosítás és FCEV-értékesítés kapcsán szerzett három évtizedes tapasztalat biztos alapként szolgál az új európai iparágak meghódításához, nem mellesleg átfogó támogatást jelent a térségnek, hogy elérje zéróemisszió kapcsán kitűzött céljait" – tette hozzá.

Tekintettel a hidrogén egyedi tulajdonságaira, az üzemanyagcellás rendszer várhatóan különösen hatékony energiaforrásként szolgálhat majd mind a nagy igénybevételű, nagyméretű mobilitási termékek és a nagyméretű infrastruktúra, mind a gyors feltöltést igénylő mobilitási termékek esetében, ahol ezt akkumulátorokkal nehezen lehetne működtetni.