580 forintra csökken a 95-ös benzin, 600 forintra a gázolaj literenkénti ára szerdától, miután a nagykereskedelmi ár előbbi esetében bruttó 7, utóbbinál pedig bruttó 6 forinttal mérséklődik – írja a holtankoljak.hu.

Mint írják, "folyamatosan csökkenő tendencia figyelhető meg a Brent típusú olaj hordónkénti árának alakulásában. A heti változás mértéke ugyan nem volt jelentős hétfőtől vasárnapig, de az olaj árának csütörtöki állapotához hasonlítva közel 5%-os volt a visszaesés a hét elejéhez képest. Konkrétabban az látszik, hogy a hordónkénti ár 80 dolláros árszinten tanyázik, amiről néha kitekint akár a 76 dolláros szintre is. A következő hónapokban is arra számítunk, hogy az jegyzésárak maradnak hordónként 80-85 dolláros szinten."

"A forint árfolyama pedig nem is alakulhatna jobban a dollárral szemben, ami a héten 1,5%-os erősödést jelent. Az árfolyam tartja magát 350 forint alatt, jelenleg 347 forint a dollár jegyzési ára. Így további üzemanyagár csökkenés is jöhet a következő héten, melyet követően már a gázolaj átlagára is lecsökkenhet a 600 forint alatti szintre."