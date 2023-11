A villanyautók összes hátulütője közül a töltéssel van a legnagyobb baj és egy Rivian R1T Max Pack friss tulajdonosa meg is mutatja a nyilvános töltőállomások egyik legnagyobb problémáját, a valódi teljesítményt.

Az X-en (leánykori nevén: Twitter) @MissGoElectric néven futó felhasználó nemrég vette át új R1T Dual Motor Performance-át az opciós Max Packkal és állítása szerint mindössze 1%-os töltöttséggel esett be egy állomásra, majd azt rákötötte egy 350 kW-os egyenáramú gyorstöltőre – a Rivian új akkucsomagja 180 kWh-s, tehát elvileg egy ilyen gyorstörtőn kevesebb mint egy óra alatt száz százalékon kéne lennie ideális körülmények között.

Nem így történt azonban, a töltő ugyanis messze nem 350 kW-tal tölt folyamatosan, ebben az esetben kezdetben 198 kW-on, majd 204 kW-ra gyorsult és tíz perc alatt 20%-nyi energiát töltött vissza. Innen csak rosszabb lett, 30 és 65% között ugyanis 183 kW volt a maximális sebesség, de többnyire 150 kW alatt maradt, míg 67%-nál már csak 109 kW-tal töltött. 38 perc alatt jutott el így 70%-ra, még tíz alatt 80-ra, 85%-nál pedig már csak 50 kW-tal töltötte az autót, ami szerint még egy óra kellett volna a 100% eléréséig.

Meg kell azért jegyezni, hogy ezzel a hatalmas akkumulátorral még 85%-on is több mint 500 km-t lehet megtenni és minden akku töltése lelassul 80% felett, szóval nem a Rivian vagy az autógyártók vannak itt tévedésben. A probléma már eddig is és továbbra is az, hogy mennyire egyenetlen tud lenni a töltés és a legjobb megoldás erre az, ha az ember éjszakára otthon köti az autót a hálózatra.