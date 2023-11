Nehéz nem elképedni a Koenigseggnél folyó mérnöki munkán. Mivel a svéd cég továbbra is viszonylag kicsi és nem tagja egy nagy autós csoportnak sem, megbocsátható nekik, hogy a nagy elemeket, mint a hajtásláncokat, beszállítóktól rendelik.

A Christian von Koenigsegg vezette gyártó nem csak hiperautóival vívta ki hírnevét, hanem a hajtásláncok határainak feszegetésével is. Többek között egy vezérműtengely nélküli négyhengeres motort is köszönhetünk nekik, de a váltók terén is kiemelkedőt alkottak a Light Speed Transmissionnel, aminek hét kuplungja van és számos hagyományos elemet nélkülöz.

Hogy megmutassa, hogyan készül, Koenigsegg egy részletes videót készíttetett a gyárban, ahol készítik. Nem csak a váltót értjük majd meg velőle, hanem a Jesko ötliteres, két turbóval ellátott V8-asát is. Egy munkásnak egy hetébe telik összerakni egy ilyet. Ugyanezen motor Gemerába készülő változata is istt készül.

A Jesko motorja az Ageráéhoz hasonlítható, de jelentősen átalakították, négy szelepe van hengerenként, a főtengely pedig nem a megszokott szögben áll. E85-ös benzinnel a motor 1600 lóerőn üzemel és nem meglepő módon minden alkatrészét úgy tervezték, hogy ennek a lehető legmegbízhatóbban ellenálljon. Ami még lenyűgözőbb, hogy kevesebb mint 200 kilót nyom és a világ minden károsanyag-kibocsátási szabályának megfelel.

(Videó a lap alján)