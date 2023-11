A legtöbb autópályán van sebességkorlátozás, viszont így is sok a baleset, köszönhetően annak is, hogy sokan nem tartják be ezeket a korlátozásokat. Mások pedig ugyan határon belül autóznak, nagyon figyelmetlenek.

Mindkét verzió életveszélyes, míg egyes utakon nincs sebességkorlátozás, ami lehetőséget ad arra, hogy akár 300 km/óra felett száguldjunk. Amikor valaki egy Ferrari tulajdonosa, akkor ott más dimenziók nyílnak meg.

Alább egy Ferrari 812 Superfastot láthatunk mozgás közben az autópályán, aminek nem kell kétszer odalépni. Lenyűgöző sebességgel halad az olasz autócsoda, mialatt rendkívül stabilan tartja az utat.

(Videó a lap alján)