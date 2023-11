Az emberek szeretik az újdonságokat, az őrültségeket, különösen azóta, hogy megjelentek a közösségi médiás platformok, melyek totálisan átalakítják a világot. Az emberi szokásokra is hatással vannak, és nem mindig pozitívan.

A TikTok is jó példa erre, ahol őrültebbnél őrültebb tartalmakat is találni. Egyes csatornák szándékosan erre építenek, és szomorú látni, hogy mennyien imádják a teljesen abszurd videós anyagokat.

Most egy Tesla került középpontba, amit finoman szólva is átalakítottak, csak fogjuk a fejünket, ám ez valóban létezik. Elon Musk is csak mosolyoghat ezen, de hogy örülne neki, abban már kételkednénk.

(Videó a lap alján)