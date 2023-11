Régen ezek a sztorik csak képregényekben és mesékben voltak elérhetőek. Hollywood azonban felismerte a pénzügyi potenciált ebben az egészben, és rövid idő alatt dollármilliárdokat kerestek vele.

A csúcson már túl vagyunk, de éveken át ezek voltak a legnézettebb filmek. A Transformers is közéjük tartozik, és nyilván az autómárkák is profitáltak ebből, akik egymással harcolhattak a háttérben, hogy bekerüljenek a filmbe.

A házilag gyártott Transformerek is nagyot szólnak, ebből mutatunk be nektek egy darabot, amit már most imádunk. Az ember kreativitása határtalan, mondhatni tökéletes a maga nemében, egyszerűen imádjuk.

(Videó a lap alján)