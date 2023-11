Egyre több szakszervezet csatlakozik a Tesla szerelőihez az amerikai gyártó elleni svéd sztrájkban. Péntektől a márka autóihoz már nem nyúlnak a svéd kikötők dokkmunkásai és a karbantartók sem fogják takarítani kereskedéseiket. Az egész októberben robbant ki, amikor a cég nem volt hajlandó kollektív szerződést kötni a szerelőkkel.

A svéd munkásokat nem védik olyan szabályok, mint a minimálbér, ehelyett szakszervezetek segítségével biztosítják, hogy igazságos bérek járjanak nekik. A Tesla és annak vezérigazgatója, Elon Musk, technokirály, ki nem állhatják azonban a szakszervezeteket és nem voltak hajlandóak a svéd szerelőket képviselő IF Metallal szerződést aláírni.

A szerelők munkabeszüntetését követően hamarosan az ország dokkmunkásai is csatlakoztak és nem voltak hajlandóak egyes kikötőkben átvenni a cég járműveit. A Wired jelentése szerint a sztrájk péntektől minden svéd kikötőre kiterjed.

Most pedig a svéd karbantartók szakszervezete jelentette be, hogy pénteken 12 órától csatlakozik a sztrájktól, ez a márka négy kereskedését és szervizeit fogja érinteni. Torbjörn Jonsson, a szakszervezet képviselője szerint azért tesznek így, „mert az IF Metall szakszervezet megkérte őket” és ennek értelmében a létesítmények nem lesznek takarítva.

Amennyiben a Tesla nem enged, így a Seko, a svéd postásokat tömörítő szakszervezet azzal fenyeget, hogy november 20-ától kezdve nem szállít a Tesla létesítményei között leveleket, csomagokat és pótalkatrészeket.