A napokban egy igazán kedves videót osztott meg a BpiAutósok, amelynek készítője csak ennyit fűzött a felvételhez: "Amiért érdemes megállni a zebránál":

A kamerás jármű sofőrje a 23. kerületben haladt, mígnem egy zebrához érkezett. Ahogy azt kell, átengedte a nénit, aki korából fakadóan kicsit már lassabban haladt, ám türelmetlenségnek nyoma sem volt, a néni pedig cserébe puszit dobott az autósnak.

A videó további részében aztán azokra az esetekre is példákat látunk, ahogy nem kellene a zebrák környékén viselkedni. Figyelmetlenségből, mutogatásból sajnos sokkal többet látunk, mint ahogy az átkelőhelyen bekövetkező balesetekből is. De lehet úgy is, ahogy a néni és a videós is csinálta, legyen ebből több!