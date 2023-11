Ahogy a világ minden pontján, Franciaországban is elektromos hajtású fogatokkal indult meg a taxiszolgálat motorizációja. Mire azonban az első cégszerű szolgáltató, a Bonaparte Napoleon dédunokája által alapított Compagnie française des automobiles de places (avagy amint regisztrációs száma alapján már akkor mindenki emlegette, a Taxis G7) megjelent a színen, a jellegzetesen zümmögő, teljesen tiszta üzemű taxikat kiszorították a benzinmotoros automobilok. A G7 sofőrjei ez utóbbiakkal vitték a marne-i frontra 1914-ben a francia katonákat; a belső égésű hajtástechnológia egészen 2007-ig egyeduralkodó volt a vállalat flottájában.

Ekkor azonban útjára indították a G7 Green programot, megteremtve Európa legnagyobb hibrid és elektromos taxiflottáját. 2023-ban a cég teljes, közel tízezer járművet számláló állományának bő kétharmadát (70%) teszik ki a csekély vagy zéró helyi károsanyag-kibocsátással üzemelő gépkocsik, 2027-től pedig 100 százalékban zöld taxikkal szolgálja ki ügyfeleit a társaság.

A Toyota hibrid modelleivel a kezdetektől fogva kulcsszerepet játszott a Taxis G7 zöld járműflottájának kiépítésében, most pedig az evolúció következő fázisában is stratégiai partnerként vesz részt. A most bejelentett szerződés értelmében az évtized végéig 2500 Toyota villanyautót adnak át a szolgáltatónak; ennek a példa nélküli flottabővítésnek az első fázisában 2023 és 2025 között több ütemben összesen ötszáz Toyota bZ4X tisztán elektromos szabadidőjárművel bővítik a Taxis G7 járműállományát, amely 2030-ra 30 százalékban akkumulátoros elektromos modellekből áll majd.

A modern akkumulátoros elektromos járművek műszaki sajátosságaikból adódóan ideális taxialapot jelentenek. A sík padló és a nagy tengelytáv bőséges lábteret, a zaj- és rezgésmentes hajtáslánc csendes utazókörnyezetet biztosít. Ezen felül a helyi károsanyag-kibocsátás nélkül üzemelő járművek nem szennyezik környezetüket, ami különösen fontos sűrűn lakott, nagy forgalmú városi környezetben.

A Toyota bZ4X, az autógyártó új generációs akkumulátoros elektromos járműcsaládjának első példánya két- vagy összkerékhajtással, 204 vagy 218 lóerős rendszerteljesítménnyel választható. A 71,4 kWh kapacitású akkumulátor vegyes ciklusban akár 516 kilométeres hatótávolságot biztosít, majd ezt követően nagyjából fél óra alatt 80%-ra tölthető. Az utasok kényelméről a hétüléses Toyota Highlanderével megegyező, 2850 mm-es tengelytáv, a sofőr nyugalmáról az akkumulátorra vállalt 8 éven vagy 160 000 kilométeren át érvényes gyártói garancia gondoskodik.

