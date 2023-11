Vannak, akik szándékosan okoznak károkat másoknak, néha drog vagy alkohol befolyása alatt. Máskor pedig szimplán csak dühösek, őrültek, és igazán nincsenek tisztában azzal, hogy mit művelnek.

Most is valami hasonlóról lehetett szó, és hála a technikának, pillanatok alatt rögzíteni lehet ezeket a felvételeket. Ennyi idő után is csak fogjuk a fejünket, hogy mik vannak odakint, miket csinálnak egyesek.

A vezető egy Mercedes G-osztállyal járta a környéket, és minden parkoló autónak nekiment. Ezzel nemcsak a méregdrága terepjáróban, hanem más autókban is kárt tett, erre pedig nehezen fog fizetni a biztosító.