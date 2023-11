A Volkswagen világpremier keretében mutatja be a teljesen új fejlesztésű Tiguan modellt, és ezzel a bestseller harmadik generációját. A Tiguan jelenleg világszerte a Volkswagen egyik legsikeresebb modellje: 2007-es debütálása óta több mint 7,6 millió vásárló döntött a kompakt SUV mellett. Az új nemzedék már 2024 első negyedévében a kereskedésekbe kerül.

Kai Grünitz, a márka műszaki fejlesztésekért felelős igazgatótanácsi tagja: "A moduláris keresztmotoros platform legújabb evolúciós lépcsője adja a Tiguan harmadik generációjának rendkívül innovatív műszaki alapját. Az MQB evo nagy méretgazdaságosságának köszönhetően a Volkswagen ismét számos csúcstechnikás fejlesztést demokratizál - így például az Adaptív futóműszabályzás pro rendszert vagy a nagyjából 100 kilométer elektromos hatótávolságú új hibrid hajtásláncokat -, és ezeket több százezer autós számára teszi elérhetővé."

Az MQB evo padlólemezzel megvalósított új műszaki fejlesztések szinte minden téren jobbítják a Tiguan modelleket. A mintegy 100 kilométeres tisztán elektromos hatótávolságú új hibrid hajtásláncok minden eddiginél hatékonyabbá teszik ezeket az SUV-modelleket. Emellett mostantól a váltakozó áramú töltés is gyorsabb minden eHybrid kivitelben, az egyenáramú gyorstöltés pedig először jelenik meg szériafelszereltségként. Az új MIB4 (negyedik generációs moduláris infotainment-koncepció) alapján kialakított, letisztult digitális műszerfal maximális mennyiségű információt kínál, valamint digitális szolgáltatásokat és alkalmazásokat hoz a fedélzetre.

A kezelhetőséget következetesen magától értetődőnek tervezték. Emellett az olyan új rendszerek, mint az első ülések pneumatikus masszázsfunkciója vagy a Tiguan modellben először alkalmazott IQ.LIGHT - HD-mátrixfényszórók a Touareg luxuskategóriás modellből származnak. Az új Adaptív futóműszabályzás pro tökéletesíti a kényelmet és a dinamikát. A Parkolási asszisztens rendszer legújabb generációja automatizálja a parkolóhelyekre be- és kiállást.

Kifejező formaterv és továbbfejlesztett aerodinamikai jellemzők: A kompakt SUV teljesen új dizájnnal debütál. Különösen feltűnő az erőteljes hatást keltő orr-rész, a kifejezetten lapos kialakítású LED-technikájú fényszórókkal és az üveggel borított keresztirányú díszléccel. A hűtőrács nyílásai mostantól a lökhárító szélső részeiben találhatók, ahol légfüggönyök biztosítják az optimális légáramlást. A letisztult formavilágú orr-rész is jól mutatja, hogy a légellenállási együttható (cd-érték) 0,33-ról 0,28-ra javult. A kerékjárati ívek (amelyekben akár 20 colos keréktárcsákat is találhatunk) feletti sportos vállak határozzák meg a jármű sziluettjét. Eközben egy új LED-technikájú keresztirányú díszléc hangsúlyozza ki a Tiguan jellegzetes hátsó részét.

Új műszerfal- és infotainment-generáció: A Tiguan belsőterét is teljesen újratervezték. Kiváló minőségű anyagok és kidolgozás jellemzik. Emellett az új műszerfal intuitívan kezelhető, következetesen hálózatba kapcsolt, letisztult és intelligens tervezésről tanúskodik. A modulok közé tartozik az új digitális műszeregység (tükröződésmentes digitális műszerek fekvő táblagépes formátumban), egy akár 38 centiméter (15 hüvelyk) képátlójú infotainment-képernyő teljesen új menüstruktúrával és grafikus felülettel, egy ugyancsak új szélvédőre vetített kijelző és egy új, multifunkciós vezetésiélmény-kapcsoló integrált OLED-kijelzővel. Ezzel az új, saját miniképernyővel ellátott forgókapcsolóval szabályozható a menetmód, a rádió hangereje vagy akár a hangulatvilágítás színei is. Az új IDA hangasszisztens segítségével pedig számtalan jármű- és infotainment-funkció rendkívül könnyedén, természetes beszéddel állítható be.

Hatékony hajtáslánckínálat: Az MQB evo platform jóvoltából a Tiguan modellekben többféle típusú hajtáslánc is helyet kaphat. A kínálatban szerepelnek majd turbófeltöltéses dízelmotorok (TDI), turbófeltöltéses benzinmotorok (TSI), enyhe hibrid turbófeltöltéses benzinmotorok (eTSI) és hálózatról tölthető hibridek (eHybrid), amelyek a jövőben kizárólag kettős tengelykapcsolós automatizált sebességváltóval (DSG) együtt választhatók. A Volkswagen ID. típuscsalád járműveihez és az új Passat modellhez hasonlóan a jövőben a menetfokozat a kormánykeréktől jobbra a kormányoszlopon elhelyezett karral választható ki. Ennek működése magától értetődő: előrefelé, a D állásba fordítva előrefelé haladhatunk, hátrafelé, az R állásba fordítva tolathatunk, a kar végét megnyomva pedig a rögzítőféket aktiválhatjuk. Ezenkívül a Tiguan minden változatában a kormánykerék mögött váltófüleket is találunk.

Elektronikus vezérlésű futómű a fokozott kényelem és dinamika érdekében: Az MQB evo a futóművek új generációjának alapjaként is szolgál. Számos új megoldása mellett a Volkswagen újratervezte az adaptív csillapításszabályozást a kétszelepes lengéscsillapítókkal felszerelt opcionális Adaptív futóműszabályzás pro rendszerrel. Az új nemzedék emellett szériafelszereltségként rendelkezik menetdinamikai szabályzórendszerrel - egy olyan MQB-rendszerrel, amely az aktuális Golf GTI modellben debütált. A rendszer az elektronikus differenciálzárak (XDS) és az Adaptív futóműszabályzás pro lengéscsillapítók keresztirányú dinamikáért felelős összetevőinek funkcióit is vezérli. A kerekenkénti fékbeavatkozások és a lengéscsillapítók feszességének szelektív változtatása fokozott kényelmet és jobb viselkedést eredményez dinamikus kanyarmenetben. A jármű kezelhetősége így stabilabb, agilisabb és pontosabb.

Ülések hosszú utakhoz: A Tiguan prémiumjellegéhez illeszkednek az új ergoActive-Plus ülések, amelyek derékrésze négy irányban pneumatikusan állítható és szintén pneumatikus tízkamrás nyomáspontmasszázst kínálnak. Ezenkívül beprogramozható, hogy milyen külső hőmérsékletnél kapcsoljon be automatikusan az ülésfűtés vagy az ülésszellőztetés.

HD-fényszórók első ízben a Tiguan modellekben: A Tiguan az első MQB-modell, amely az újonnan kifejlesztett IQ.LIGHT - HD-mátrixfényszórókkal kerül piacra. Az "interaktív" világítási rendszert párhuzamosan fejlesztették a Touareg luxuskategóriás modellhez is - a két SUV tehát osztozik a fényszórók alapvető kialakításán. A HD a High Definition rövidítése, ami a fényforrások különösen nagy felbontására utal. A Tiguan esetében teljesen új szinten világítja meg az utat és a környezetet az összesen 38 400 multipixel-LED (fényszórónként 19 200 multipixel-LED), így fokozva a kényelmet és a biztonságot.

Hatékony asszisztensrendszerek: A Tiguan alapfelszereltségként kényelmi és segédrendszerek széles választékával bír: a sávváltási asszisztens (Side Assist), a vészfékrendszer (Front Assist), a sávtartásasszisztens (Lane Assist) és a tolatókamera (Rear View) mellett a közlekedési táblák felismerése is ide tartozik. Ezenkívül az opcionális rendszerek átfogó választéka is rendelkezésre áll majd. Ezek közé tartoznak a következő megoldások:

Parkolási asszisztens pro a vezető által okostelefon-alkalmazáson keresztül vezérelhető automatikus be- vagy kiparkoláshoz vagy a vontatmányasszisztens (Trailer Assist) az utánfutóval tolatás megkönnyítésére.

Nagyobb csomagtér az új Tiguan modellekben: Az új Tiguan hossza mintegy három centiméterrel nő. A magasság, a szélesség és a tengelytáv szinte megegyezik az előddel. Az új generáció csomagterének befogatóképessége mutatja, hogy milyen jó a helykihasználása: bár az új SUV csak kicsivel hosszabb, a csomagtér térfogata 37 literrel, 652 literre nőtt (a hátsó üléstámlák magasságáig rakodva).