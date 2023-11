Lassan minden új Stellantis kisteherautót részletesen kezdenek bemutatni. Bár közös platformok jellemzik őket, mindegyik márka úgy döntött, hogy sajátos jellegzetességet ad a furgonjainak. Az Opel az új Combo, a kínálat kis furgonja esetében a formatervezésre és a világítástechnikára összpontosított.

Így az Opel Vizornak nevezett fényszóró-technológia feldobja az új Opel Combót, és egyedivé teszi a kis furgont. Az új Opel Combo az Intelli-Lux LED mátrixfényt is bevezeti az Opel haszongépjárművek kínálatába.

A kis furgon teljesen elektromos változatban, valamint turbódízeles (automata váltóval is) és benzines motorral is kapható, különleges tulajdonságai mellett a többi, a konszernhez tartozó rokonaival közös újdonságokat is kínál. Kezdjük viszont azzal, ami változatlan marad.

Opel Combo 2024

Az új Opel Combo mindkét változata kétféle hosszúságban, két vagy háromüléses első sorral választható. Az új Opel Combo ötüléses duplafülkés kivitelben is kapható. Elődjéhez hasonlóan az új, szintén teljesen elektromos hajtású kompakt furgon továbbra is akár 4,4 köbméteres raktérfogatot kínál, 780 kg hasznos teherbírással és 750 kg vontatási kapacitással.

Rátérve az újdonságokra, mint már említettük, az Opel Vizor egyre gyakoribb a rüsselsheimi vállalat új autóin. Most a furgonokon is debütál, harmonikus vizuális egységet alkotva, amely a jármű elejére is kiterjed, ahol a márka emblémája, a Blitz és az első fényszóró látható.

Opel Combo 2024

Az új Opel Combo nemcsak az Opel első olyan furgonja, amelyet az adaptív, vakításmentes Intelli-Lux LED mátrixvilágítási rendszerrel szereltek fel: kategóriájában az első ilyen technológiával felszerelt furgon is. Amint a jármű elhagyja a városi területet, az összesen 14 LED-es elemmel ellátott fényszórók automatikusan távolsági fényre kapcsolnak, folyamatosan a fénysugár hosszát és eloszlását a fényviszonyoktól vagy más járművek jelenlététől függően.

A kompakt furgon további újdonságai közé tartozik az elektromos modell optimalizálása, amelynek hatótávolsága mostantól akár 330 km is lehet, köszönhetően az 50 kW-os motornak és a légkondicionáló rendszer hőszivattyújának, amely hidegebb éghajlaton is segít az akkumulátorok töltöttségének fenntartásában.

Opel Combo 2024

Az alapfelszereltségként beépített 7,4 kW-os (opcionálisan 11 kW-os) töltővel az akkumulátor kevesebb mint 30 perc alatt 80 százalékra tölthető fel egy nyilvános 100 kW-os egyenáramú töltőállomáson.

Az Opel Combo pilótafülkéjét is továbbfejlesztették. Az új, 10 colos, színes érintőképernyőjű infotainment rendszerek az Opel haszongépjárművekben először használják a Qualcomm Technologies integrált Snapdragon Cockpit platformját, ami a fedélzeti számítógép továbbfejlesztett grafikai, multimédiás és vizuális képességeit eredményezi. A rendszerek kompatibilisek a vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto platformokkal.

Opel Combo 2024, az új műszerfal

Alternatívaként az új Opel Combo okostelefon-dokkolóval is rendelhető. A dedikált alkalmazáson keresztül történő csatlakoztatás után a felhasználó mobilkészüléke a jármű infotainment rendszerének kezelőpaneljévé válik, és a kormánykerék gombjaival is interakcióba lép. Az elektromos Opel Combóban a teljesen újratervezett kormánykerék mögött található tappancsok segítségével a vezető a regeneratív fékrendszer három visszatöltési szintjét választhatja ki.

Opel Combo 2024

A biztonság terén kiemelkedik az új Dynamic Surround Vision. A két kamerából álló rendszer - az egyik a hátsó ajtókon, a másik az utasoldali külső tükör alatt helyezkedik el, hogy menet közben jól látható legyen a hátsó és a jobb oldali holt tér, a képek pedig az új, nagy felbontású digitális visszapillantó tükörben jelennek meg.