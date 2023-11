Nemrég számolhattunk be egy elsüllyedt Tesláról, ami még lángolt is a víz alatt. Most egy igen hasonló esetet mutatunk be, de itt már biztosan emberi hiba okozta a problémát, amiről videós bizonyíték is készült.

Történt ugyanis, hogy miután a férfi végzett a jet-skizéssel, megkérte a feleségét, tolasson le, hogy kihúzzák a gépet a trailer segítségével. Eddig nem volt gond, majd a nő elfelejtette benyomni a parkmódot.

A Honda rögtön gurulni kezdett, és már nem tudta megfogni az autót. A szemük láttára süllyedt el az autó, benne valószínűleg minden értékükkel, és valószínűleg az anyagi kár is jelentős, mert nem erre találták ki a Hondát.

(Videó a lap alján)