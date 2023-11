A Maserati egy nagyon régi márka, amit közel 110 évvel ezelőtt alapítottak. A hosszú évtizedek alatt az egyik legismertebb autómárkává nőtte ki magát, melynek főhadiszállása az olaszországi Modenában található.

David Beckhamet a Ferrarival is nagyon el tudnánk képzelni, de az egykori világsztár futballista a Maseratival állapodott meg. Ennek jegyében igen különleges autókat vezethet, és most egy nagyon izgalmas modellt mutattak be a nevével.

A Maserati MC20 Notte egyik különlegessége, hogy mindössze 50 darab készül belőle. Egy pályára született szörnyeteg, aminek meghajtásáról egy ikerturbós, 3 literes V6-os erőforrás gondoskodik. A gép 2.9 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/órára álló helyzetből, ami szintén masszív.

