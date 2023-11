A Rivian év végére több autót gyárthat a vártnál és bejelentették, hogy áruszállítójuk (mely a Commercial Van – azaz Áruszállító – névre hallgat és a cikk alján megnézhettek róla egy galériát) szintén piacra kerül. A modell eddig csak az Amazon számára volt elérhető, azonban a jövőben más cégek is megvásárolhatják azt, két méretben, akár 1240 kg-nyi kapacitással is, de hogy mikortól, azt nem közölte RJ Scaringe vezérigazgató.

A vállalat harmadik negyedéves pénzügyi jelentésének ismertetőjén Scaringe azt is elárulta, hogy a negyedik negyedév végére kb. 54 ezer autót gyárthatnak, kicsivel többet, mint a tervezett 52 ezer, miközben a riválisok épp hogy csökkentik előrejelzéseiket.

A The Wall Street Journal beszámolója szerint Scaringe hozzátette, a márka R1T kisteherautójára és R1S SUV-jére továbbra is „óriási” a kereslet, elsősorban azt emelve ki, hogy használtan is igen komoly értéket képviselnek ezek a modellek.

Más okuk is lehet az önbizalomra, ugyanis a harmadik negyedévben 16304 autót gyártottak és csökkent a járművenkénti veszteség is. A cég kutatási és fejlesztési költségei azonban növekedtek, köszönhetően „a mérnöki, tervezői és fejlesztési költségek növekedése” miatt.